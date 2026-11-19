أكد الإعلامي مصطفى بكري أن اللواء فؤاد علام، أحد أبرز القيادات الأمنية بجهاز أمن الدولة سابقًا، كان من الشخصيات التي لعبت دورًا مهمًا خلال سنوات خدمته، مشيرًا إلى أنه كان رجلًا وطنيًا قويًا، وله إسهامات بارزة في العمل الأمني ومواجهة الإرهاب.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اللواء فؤاد علام عُرف بمواقفه ودوره الوطني، وأن ما قدمه خلال مسيرته يعكس جانبًا من جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن اللواء الراحل تعرض لهجمات وانتقادات من جماعة الإخوان، مؤكدًا أن مواقفه ومسيرته الوطنية ستظل محل تقدير.

جزاه خيرًا عما قدمه لوطنه

وقال مصطفى بكري، أنه «رحم الله اللواء فؤاد علام، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خيرًا عما قدمه لوطنه».