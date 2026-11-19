شنّ الإعلامي مصطفى بكري هجومًا حادًا على أصحاب الأجندات المشبوهة ومروجي حملات التشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا “خسئتم جميعا أيها الخونة"، فمصر تمتلك من الوعي والقوة ما يمكنها من مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من استقرارها أو الإساءة إلى مؤسساتها الوطنية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تاريخ الدولة المصرية وجيشها الوطني يعكس حجم التضحيات التي قُدمت للحفاظ على الوطن، مشددًا على أن المصريين يدركون قيمة بلدهم ويتمسكون بوحدته، مشيرًا إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة البلاد خلال السنوات الماضية.

وتابع أن الحفاظ على الأراضي المصرية وثرواتها ومقدراتها يمثل مبدأ لا يقبل المساومة، لافتًا إلى أن محاولات إثارة الشكوك حول الجيش ومؤسسات الدولة لن تنجح في زعزعة ثقة المواطنين بوطنهم.

وأشار إلى أنه لا بد من الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يتطلب مواجهة الشائعات وعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف إثارة الانقسام.

الحفاظ على وحدته وسيادته

وأكد على أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على تمسكه بأرض الوطن وضرورة الحفاظ على وحدته وسيادته.