أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما يتم تداوله وإثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر بالضرورة عن حقيقة مواقف الشعب المصري أو توجهاته، مشددًا على أن منصات التواصل لا يمكن اعتبارها مقياسًا دقيقًا للرأي العام المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن دعم جماعة الإخوان يمثل، من موقفًا يتعارض مع المصالح الوطنية، معتبرًا أن الوقوف إلى جانب الجماعة يُعد خيانة للوطن، في ظل ما وصفه بضرورة الاصطفاف خلف الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

تستهدف إثارة الجدل والانقسام داخل المجتمع المصري

وشدد على أهمية الوعي بما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف إثارة الجدل والانقسام داخل المجتمع المصري.