قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، إن الحراك الذي تشهده محافظة أسوان بشأن ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، والمؤتمرات التي تُعقد لمتابعة هذا الملف، تستهدف تحقيق القبول الاجتماعي والقبلي لخطة تنظيم نشاط كان يتسم بالتوتر والاحتكاك مع أجهزة الدولة، ويمثل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري.

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا التحرك يستند إلى 3 مستويات رئيسية، أولها التوجيه الرئاسي بحل الأزمة، موضحاً أن القبائل الموجودة في مرسى علم والجنوب وجبل إيقاط وغيرها من المناطق تدرك أن المبادرة تحظى بدعم كامل من أعلى قيادة في الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يمنح أبناء القبائل والعاملين في النشاط ثقة في أن الحل سيكون قابلاً للتنفيذ، وأنه سيحظى بالمساندة اللازمة لضمان نجاحه.

وأوضح العكاري أن المستوى الثاني يتعلق بالتمويل، من خلال جهاز مستقبل مصر، الذي يتولى إدارة وتنفيذ خطط التقنين وإدارة الملف بشكل عام، باعتباره المظلة الرئيسية لهذا التحرك، لافتاً إلى أن وجود الجهاز يمنح العاملين ثقة في توافر التمويل اللازم.

وأكد أن جهاز مستقبل مصر جهاز قوي وله نجاحات على أرض الواقع، وهو ما يعزز الثقة في قدرته على توفير الإمكانات التمويلية اللازمة لتنفيذ خطة تقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب.

ولفت إلى أن المستوى الثالث يتمثل في الدور المجتمعي لاتحاد القبائل والعائلات، من خلال الوصول إلى العاملين في المناطق المستهدفة، موضحاً أن هذا الدور يُعد إعلاناً عن التأييد الجماهيري للمستويين الرئاسي والتمويلي.

وأضاف أن الإجراءات القانونية والتنفيذية، التي تشمل إصدار القرارات والتراخيص، تحتاج إلى استكمال، مؤكداً أن اجتماع التوجيه الرئاسي مع وجود أداة تمويلية وتنفيذية قوية، مثل جهاز مستقبل مصر، يعزز ثقة المواطنين في أن المبادرة ستُنفذ على مستوى كبير.