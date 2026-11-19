أكد محمد سليمان متولي العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، أن طبيعة النقل البحري تختلف كثيرا عن مختلف النشاطات .



وقال محمد سليمان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"،:" شركات النقل البحري قد تواجه مخاطر في رحلاتها وبالتالي تواجد خطة لمواجهة أي ازمة امر ضروري ".



وأكمل محمد سليمان :" تلقيت بلاغ عن تعرض سفينة وادي العرب لاستهداف من 3 مسيرات في البحر الأسود والاضرار تمثلت في بعض الحرائق وتعطل أجهزة الاتصالات وجهاز التحكم في السفينة ".



ولفت محمد سليمان :" أبطال طاقم سفينة وادي العرب طبقوا خطة الطوارئ وقاموا بالإبحار لأقرب ميناء آمن يبعد عن مكان الحادث مدة إبحار 3 أيام ".

ولفت محمد سليمان :" فور تلقي البلاغ أبلغنا وزير النقل وشدد على أهمية سلامة الطاقم البحري المصري على السفينة "، مضيفا:" بعد الوصول للميناء الآمن تم تقييم حجم الأضرار واستئنفت السفينة رحلتها ".