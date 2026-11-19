علقت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ على المخرج الجزائري أحمد راشدي، بعد تصريحات الأخير عن مشروع فيلم «لا» الذي كان من المقرر أن يجمعه بالعندليب الأسمر، خلال جلسة حوارية أقيمت على هامش تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ورد محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، على رواية المخرج الجزائري، مؤكدًا أنها لا تعكس حقيقة ما حدث، وأن عمه لم يلتقِ راشدي سوى مرتين فقط، وكان اللقاءان بهدف التعرف عليه ودراسة إمكانية التعاون في الفيلم.

وأوضح شبانة، في بيان صحفي، أن عبد الحليم التقط خلال اللقاءين صورتين أو ثلاث صور مع المخرج، لكنه لم يقتنع بإمكانية العمل معه، لذلك لم يستكمل المشروع، نافيًا أن يكون رحيل العندليب هو السبب وراء توقف الفيلم، كما ذكر راشدي.

محمد شبانة: تصريحات المخرج الجزائري أضرت بأسرة العندليب

وأعرب ابن شقيق الفنان الراحل عن استيائه من التصريحات المتداولة، مشيرًا إلى أنها تسببت في أضرار للأسرة، خاصة أنها تقدم رواية غير دقيقة عن علاقة عمه بالمخرج الجزائري، معتبرًا أنه لا يصح الحديث عن شخصية بحجم عبد الحليم حافظ بمعلومات غير موثقة، بعد مرور نحو 50 عامًا على رحيله.

وشدد شبانة على أن العندليب كانت تجمعه علاقات قوية بعدد كبير من الأمراء والشخصيات العربية، وأن تاريخه الفني والإنساني معروف، ولا يجوز تقديم روايات لا تستند إلى وقائع حقيقية عنه.

أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ للقضاء

وفي تصعيد جديد للأزمة، كشف محمد شبانة عن اتجاه الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد راشدي، من خلال المستشار القانوني للأسرة ياسر قنطوش، ردًا على ما وصفه بالادعاءات المتعلقة بسيرة العندليب.

كما أشار إلى واقعة أخرى جمعته بالمخرج الجزائري مؤخرًا، بعدما طلب الأخير زيارة شقة عبد الحليم حافظ، وهو ما استجاب له شبانة ورتب موعدًا بشأنه، لكنه فوجئ بتصريحات تفيد بأن راشدي لم يحضر الزيارة، الأمر الذي أثار استغرابه.

واختتم شبانة موقف الأسرة بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي تصريحات ترى أنها تمس تاريخ عبد الحليم حافظ أو تسيء إلى مكانته، مطالبًا بتحري الدقة عند تناول تفاصيل حياته ومشواره الفني.

وكان المخرج الجزائري أحمد راشدي قد تحدث خلال جلسته الحوارية بمهرجان القاهرة السينمائي عن مشروع فيلم «لا»، الذي كان يستعد لتقديمه بمشاركة عبد الحليم حافظ، مشيرًا إلى أن رحيل الفنان حال دون خروج العمل إلى النور، وهي الرواية التي دفعت أسرته إلى الرد عليها.

