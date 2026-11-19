حصد المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح 5 جوائز عن مشروع فيلمه الجديد «رضا»، خلال حفل ختام الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، الذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، مساء اليوم الخميس.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، أسماء المشروعات الفائزة بجوائز الملتقى، حيث حصل مشروع «رضا» على منحة نقدية من لجنة قطر للأفلام بقيمة 25 ألف دولار، عن فئة أفضل قصة نسائية.

كما حصل المشروع على “دعم بقيمة 5 آلاف دولار، وإقامة فنية بقيمة 8 آلاف دولار، إلى جانب باقة ترويجية متكاملة بقيمة 10 آلاف دولار” من 3 جهات، وأيضا “جائزة تطوير بقيمة 10 آلاف دولار” من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

ومن جانبه، وجه المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح الشكر إلى لجنة التحكيم وفريق ملتقى القاهرة السينمائي، وجميع الشركاء الذين آمنوا بالمشروع، قائلاً في تصريحات صحفية: «هذا فيلم عن امرأة تحمل بيتها على ظهرها، واليوم تحمله معها أيادٍ كثيرة».

تفاصيل فيلم «رضا»

فيلم «رضا» من إنتاج علي فايز، وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداثه حول “مجدي” سائق التاكسي الذي يفقد ساقيه بسبب مرض السكري؛ فتضطر زوجته رضا، التي لم تعمل من قبل خارج منزلها، إلى الخروج للعمل في تنظيف بيوت الآخرين؛ لتتحمل مسؤولية إعالة زوجها، وتوفير ثمن ساقين صناعيتين تساعدانه على استعادة قدرته على العمل.

ومع كل خطوة تقترب بها رضا من جمع المبلغ المطلوب؛ تدفع من حياتها ثمنا جديدا، في حكاية إنسانية تسلط الضوء على امرأة تحمل البيت بأكمله على عاتقها، والثمن الذي تتحمله في سبيل إنقاذ أسرتها.