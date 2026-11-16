أشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء طاقم سفينة الصب الجاف «وادي العرب»، التابعة لشركة الملاحة الوطنية، بعد نجاحهم في التعامل مع حادث استهداف السفينة بثلاث طائرات مسيرة أثناء وجودها في منطقة البحر الأسود، مؤكدًا أن أفراد الطاقم أظهروا قدرًا كبيرًا من الشجاعة والاحترافية في مواجهة موقف بالغ الخطورة.

وجاء تعليق موسى عقب استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لأفراد الطاقم فور عودة السفينة إلى مصر، في إطار تكريمهم تقديرًا لما قدموه من أداء خلال الحادث، وقدرتهم على الحفاظ على السفينة والوصول بها إلى بر الأمان.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ما تعرض له طاقم السفينة لم يكن موقفًا عاديًا، خاصة أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ باستخدام طائرات مسيرة، وهو ما تطلب سرعة في التصرف والتعامل مع تطورات الموقف، مشيدًا بنجاح البحارة في تجاوز الأزمة رغم صعوبتها.

وأضاف أن أفراد الطاقم تمكنوا من توجيه السفينة إلى أقرب ميناء آمن في تركيا، رغم الظروف التي صاحبت عملية الاستهداف، مشيرًا إلى أن تصرفهم يعكس كفاءة العاملين في قطاع النقل البحري وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة.

وكشف موسى أن الفريق كامل الوزير تواصل معه ومع الإعلامي نشأت الديهي لإبلاغهما بترتيبات تكريم طاقم السفينة، لافتًا إلى مشاركتهما في التكريم تقديرًا لما وصفه بالدور البطولي الذي قام به البحارة خلال مهمة وطنية، مؤكدًا أن ما قدموه يستحق الإشادة والتقدير.