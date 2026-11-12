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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف موقف فالنسيا من مستقبل أليو ديانج قبل الميركاتو الشتوي

اليو ديانج
اليو ديانج
سارة عبد الله

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق فالنسيا، من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى الفريق قادمًا من النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة «سوبر ديبورتيه» الإسبانية أن ديانج أصبح معروضًا للبيع في سوق الانتقالات الشتوية، وأن جميع المؤشرات تتجه نحو مغادرته فالنسيا خلال شهر يناير المقبل.

ويأتي موقف النادي الإسباني في ظل رغبة الإدارة في إجراء بعض التغييرات على قائمة الفريق، وتوفير مساحة للتعاقد مع لاعبين جدد، خاصة أن فالنسيا يسعى لتدعيم صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم.

وكان ديانج قد انضم إلى فالنسيا في يوليو 2026، قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر، ووقع عقدًا لمدة موسمين، ليستمر مع النادي الإسباني حتى صيف 2028.

وشارك لاعب الوسط المالي في عدد من المباريات خلال بداية مشواره مع فالنسيا، لكنه لم يحصل على الاستمرارية المطلوبة، كما تراجعت فرص مشاركته عقب التغييرات الفنية التي شهدها الفريق.

وفي المقابل، سبق أن أكد وكيل اللاعب أن ديانج يرغب في مواصلة مشواره مع فالنسيا، ولا يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يضع مستقبل اللاعب بين رغبة النادي في فتح الباب أمام رحيله وتمسك اللاعب بالحصول على فرصة لإثبات نفسه.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، وتحديد موقف الجهاز الفني النهائي من استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

أليو ديانج فترة الانتقالات الشتوية المقبلة النادي الأهلي

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