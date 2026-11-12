قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد موقع خروج عربة من قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان
ننشر أسماء المصابين الـ12 في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق جمصة
مصر تعزّي الإمارات في ضحايا حادث الفجيرة
أسفر عن 14 وفاة و30 إصابة.. شرطة الفجيرة تكشف تفاصيل الحادث المروري
8 قتلي و 17 مصاب.. ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في نيويورك
بقرارات جمهورية.. تعيين 12 عميدًا جديدًا بكليات الجامعات الحكومية
كيف تشارك في مبادرة «إقليم»؟.. 8 تحديات تنموية تنتظر حلول الباحثين
وزارة الدفاع التركية: سقوط مروحية عسكرية من طراز S-70 في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 100 من الجرحي والمصابين الفلسطينيين
دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها
وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي
بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواصل استعدادته لمواجهة الجونة بالدوري

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

الجوانب الفنية

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

تقسيمة فنية

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية .

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

نادي الزمالك الزمالك تدريبات بدنية الجونة مسابقة الدوري الممتاز الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

مدير الجامع الأزهر يختتم جولاته لاختبارات العلوم الشرعية والعربية من الأقصر

مدير الجامع الأزهر يختتم جولاته لاختبارات العلوم الشرعية والعربية من الأقصر

قافلة واعظات الأزهر

في واحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تختتم برنامجها الدعوي برسائل عن القرآن وقضايا المرأة

تخريج 20 إمامًا وداعية من أوزبكستان

أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج 20 إماما وداعية من أوزبكستان

بالصور

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد