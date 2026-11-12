الزمالك يواصل استعدادته لمواجهة الجونة بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

الجوانب الفنية

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

تقسيمة فنية

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية .

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.