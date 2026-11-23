يواصل فريق بيراميدز فرض نفسه كأحد أصعب المنافسين على الأهلي في بطولة الدوري المصري، بعدما كشفت نتائج المواجهات الأخيرة بين الفريقين عن تفوق واضح للفريق السماوي، في ظل غياب الانتصارات عن المارد الأحمر خلال آخر 4 مباريات جمعت الطرفين في المسابقة.

ومرت 854 يومًا على آخر انتصار حققه الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري، والذي يعود إلى شهر يوليو 2024، لتتحول مواجهات الفريقين في الفترة الأخيرة إلى اختبار صعب للأهلي، الذي لم يتمكن من استعادة تفوقه أمام منافسه.

نتائج آخر 4 مواجهات بين الأهلي وبيراميدز:

بيراميدز 3-0 الأهلي.

بيراميدز 2-0 الأهلي.

الأهلي 1-1 بيراميدز.

بيراميدز 2-2 الأهلي.

وتوضح هذه النتائج حجم المعاناة التي يعيشها الأهلي في مواجهاته الأخيرة أمام بيراميدز، حيث تعرض للخسارة في مباراتين، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ليغيب الفوز عن الفريق الأحمر طوال هذه المواجهات الأربع.

ولم يتوقف التفوق عند حدود النتائج فقط، بل نجح بيراميدز في تحقيق انتصارين بنتيجتين واضحتين، الأولى بثلاثة أهداف دون رد، والثانية بهدفين دون مقابل، وهو ما يعكس قدرة الفريق السماوي على استغلال مواجهاته أمام الأهلي وتحقيق نتائج قوية.

في المقابل، لم يتمكن الأهلي من كسر هذه السلسلة، بعدما اكتفى بالتعادل في آخر مواجهتين وفقًا للنتائج المذكورة، ليواصل البحث عن انتصار يعيد له التفوق في واحدة من أبرز المواجهات على الساحة المحلية.

وتحمل المواجهات بين الفريقين أهمية خاصة في ظل المنافسة القوية على الألقاب والمراكز المتقدمة في الكرة المصرية، حيث أصبحت مباريات الأهلي وبيراميدز من المواجهات التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع تطور المنافسة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.