أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعلي محمود وإمام عاشور وكريم فؤاد.