أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سفيان بنجديدة.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعلي محمود وإمام عاشور وكريم فؤاد.