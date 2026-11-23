قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن بلاده ستسعى إلى توسيع علاقاتها الخارجية مع الحفاظ على سيادتها، وذلك بعد أيام من رفضه مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد لقاء معه.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين أن كيم أدلى بهذه التصريحات في حفل استقبال أوراق اعتماد السفراء المعينين حديثاً - بمن فيهم سفير روسيا - في خروج نادر عن البروتوكول، حيث جرت العادة أن يقوم بهذه المهمة مسؤول كبير بدلاً من كيم نفسه.

قال كيم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الهدف الدبلوماسي لبيونج يانج هو "توسيع وتطوير العلاقات الخارجية في ظل مُثُل الاستقلال والسلام والصداقة على أساس مبدأ الدفاع عن السيادة والأمن الوطنيين".

وجاء هذا الحفل عقب محاولات ترامب غير الناجحة لترتيب لقاء مع كيم خلال زيارته للصين لحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع الماضي.

غادر ترامب آسيا يوم الخميس بعد قمة تاريخية مع الرئيسين الصيني والروسي، دون أن يلتقي كيم، كما كان ترامب قد أشار إلى أنه قد يلتقي به.

وقال كيم في الحفل: "يشهد العالم الآن أزمة أمنية غير مستقرة وفوضى سياسية واقتصادية في جميع أنحاء العالم"، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف: "إن الوضع الدولي الحالي يُحدث تغييراً كبيراً في فهمنا للسيادة والأمن الوطنيين".

وقال مستخدماً الأحرف الأولى من الاسم الرسمي لكوريا الشمالية: "إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا تسعى إلى التفوق ولا إلى التوسع".

أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم - مرتدياً بدلة رسمية وربطة عنق - وهو يتسلم أوراق اعتماده، بينما كانت وزيرة الخارجية تشوي سون هوي تقف بجانبه.

كما عرضت اللقطات كيم وهو يلقي كلمة ويلتقط صوراً مع كل دبلوماسي.