تتبنى أوزبكستان سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار والحوار بدلا من المواجهة والالتزام بالمبادئ المعترف بها عالميا في القانون الدولي والاعتماد على مبدأ الشراكة المتكافئة وتعزيز النظام الإقليمي في آسيا الوسطى، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن دقيق في علاقاتها مع القوى العالمية الفاعلة.

وذكر تقرير لسفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم الاثنين أن المبادئ الأساسية الواردة في "وثيقة عام 2012" - والمتمثلة في عدم الانضمام إلى التكتلات العسكرية، أو المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود، ورفض استضافة قواعد عسكرية أجنبية - لا تزال قائمة وذات صلة مؤكدا أن حماية السيادة يتطلب الانخراط الفاعل، وتبني النهج السلمي لا يعني بأي حال من الأحوال السلبية؛ بل يعني السعي لتحقيق المصالح الوطنية من خلال المفاوضات، والالتزام بالقانون، وتعزيز التفاعل متعدد الأطراف.

وأفاد بأن أوزبكستان تبنت دستورا جديدا في استفتاء شعبي في 30 أبريل عام 2023 والذي رسخ التحولات الديمقراطية الداخلية، وارتقى بعقيدة السياسة الخارجية للبلاد إلى مستوى جديد نوعيا، محولا نهج الانفتاح والبراجماتية إلى قاعدة دستورية.. ويأتي هذا الدستور بينما يشهد العالم المعاصر فترة من التحولات العميقة وتفاقم التناقضات الجيوسياسية.

وأوضح أن أوزبكستان أقامت علاقات دبلوماسية مع 168 دولة وتستضيف طشقند 47 سفارة، و3 قنصليات عامة، و13 قنصلية فخرية، وعشرات المكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية بينما تدير 60 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج وتعد عضوا في أكثر من 100 منظمة دولية.

وأضاف التقرير أنه لم تعد السياسة الخارجية المعاصرة ممكنة بمعزل عن البعد التكنولوجي؛ إذ انتقلت المنافسة بين الدول إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني ومن ثم تتاح لأوزبكستان فرص واعدة لتطوير "الدبلوماسية الرقمية"، والمشاركة في صياغة المعايير الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ودعم التكنولوجيا الحكومية وتفعيل التأشيرات الرقمية وتطوير الخدمات عابرة الحدود ودعم حلول التكنولوجيا المالية.

وأكد أن النسخة الجديدة من "مفهوم النشاط في مجال السياسة الخارجية" تهدف إلى ترسيخ مكانة أوزبكستان كقوة إقليمية مسؤولة، ومركز للإنتاج والخدمات اللوجستية في نطاق إقليمي أوسع، وشريك فاعل في الدبلوماسية متعددة الأطراف.. مشيرا إلى أن التحسن الجذري في الأجواء العامة في منطقة آسيا الوسطى يعد أحد أبرز إنجازات السنوات الأخيرة.

وأوضح أن هذا النهج أتاح معالجة مشتركة لقضايا التوازن المائي والطاقي، والبيئة، والربط في مجالات النقل، والتجارة، والأمن وأتاح هذا التكريس الدستوري لمبدأ حسن الجوار للشركاء استمرارية سياسة طشقند وثباتها، بعيدا عن أي تقلبات ظرفية، بما يسهم في توثيق التعاون بين دول المنطقة وتعزيز صوتها المستقل في الشؤون الدولية.

ولفت إلى أن الدستور المحدث يجمع بين ثبات المبادئ ومرونة الدبلوماسية حيث يحدد الإطار الذي تمارس من خلاله أوزبكستان حوارا متعدد المسارات، وتعزز الروابط الإقليمية، وتوسع نطاق التعاون الدولي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالها.