يواجه القطاع الزراعي في موريشيوس تداعيات مباشرة وحادة للحرارة المرتفعة والجفاف المرتبطين بظاهرة «إل نينيو» المناخية، وسط تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع تكاليف الري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية.

وذكر موقع «أفريقيا نيوز» الإخباري الأفريقي، اليوم /الاثنين/ ، أن نقص هطول الأمطار منذ شهر سبتمبر الماضي أدى إلى تراجع كبير في احتياطيات المياه بالبلاد، حيث انخفض منسوب المياه في خزان «مار أو فاكو» (Mare aux Vacoas)، وهو أكبر خزان مائي في الجزيرة، إلى ما دون 40%، في مستوى يقل كثيرًا عما سُجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المزارع الواقعة بمحيط العاصمة بورت لويس، تواصل درجات الحرارة المرتفعة عرقلة نمو المحاصيل الخضرية، ما يجعل خسائر الإنتاج مصدر قلق متزايد للعاملين في القطاع الزراعي.

وقالت دارشيني أنيشتا، مديرة إحدى الشركات الزراعية المحلية، إن موريشيوس تواجه هذه المشكلة منذ ثلاثة أشهر، وإن الإنتاج تراجع بنحو 40%، محذرة من تفاقم الخسائر إذا استمرت الأوضاع على حالها.

ولا تقتصر الأضرار على الزراعات المكشوفة، بل تمتد إلى المحاصيل داخل البيوت المحمية (الدفيئات)، إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الخضروات المزروعة فيها، وأصبح من الصعب التحكم في درجات الحرارة داخل هذه المنشآت.

وأكد أحد المزارعين أن درجات الحرارة ارتفعت بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات، سواء خارج البيوت المحمية أو داخلها، وهو ما يفسر آثار الاحتراق التي تظهر على ثمار الفلفل.

وفي مواجهة هذه التحديات، أعلنت السلطات في موريشيوس عدة مبادرات تستهدف تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود، تشمل تطوير أصناف من البذور المقاومة للجفاف، وإنشاء بنية تحتية لتخزين المياه.

وبالإضافة إلى المبادرات الحكومية والبحوث الزراعية، دعت المنظمات المحلية إلى تبني حلول عملية وميسرة، من بينها إنشاء خزانات مياه محلية لتعزيز الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة فترات الجفاف الطويلة.

وفي ظل تكرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، يتمثل التحدي أمام موريشيوس في تأمين مواردها المائية وضمان استدامة إنتاجها الزراعي.