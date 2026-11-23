تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بمقر الأمانة العامة.

يعقد الاجتماع بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لمناقشة عدد من الملفات الفنية المحورية الرامية إلى تطوير منظومة قواعد المنشأ العربية، وتيسير حركة التجارة العربية البينية، وتعزيز الاستفادة من المزايا التفضيلية الممنوحة في إطار المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن قواعد المنشأ تمثل أحد الركائز الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، مشيراً إلى أن تطوير هذه القواعد وتحديث آليات تطبيقها، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي في إجراءات إصدار وتبادل شهادات المنشأ، من شأنه أن يسهم في تذليل العقبات أمام التجارة البينية، وتبسيط الإجراءات، وخفض الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات التجارية.

تطوير منظومة قواعد المنشأ العربية

وأكد المالكي أهمية تكاتف جهود الدول العربية للانتقال نحو منظومة أكثر كفاءة ومرونة لقواعد المنشأ، تستجيب لمتطلبات التطورات الاقتصادية والتجارية، وتدعم تنافسية المنتجات العربية وتعزز اندماج الاقتصادات العربية في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأشار المالكي إلى أن الاجتماع ينعقد في سياق المساعي العربية الرامية إلى الانتقال بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى مرحلة أكثر تطوراً من مراحل التكامل الاقتصادي والتجاري، من خلال تحديث الأطر التنظيمية، وتبني الحلول الرقمية، وتطوير قواعد المنشأ، بما يسهم في تهيئة بيئة تجارية عربية أكثر تيسيراً وكفاءة وتنافسية، ويدعم زيادة حجم التجارة العربية البينية.

هذا وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، في مقدمتها استعراض مرئيات الدول العربية بشأن الآلية الخاصة بالوسيط العربي، بما يسهم في بلورة رؤية توافقية تعكس المصالح التجارية لجميع الدول الأعضاء، فضلاً عن استعراض نتائج الاستبيان الخاص بتقييم الوضع الراهن للجاهزية التشريعية والإلكترونية للدول الأعضاء في مجال إصدار شهادات المنشأ وتبادلها إلكترونياً، والوقوف على مستوى التقدم المحرز والتحديات القائمة في هذا الشأن.

كما يتضمن الاجتماع البدء في مراجعة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحديث الإطار المنظم لمنح صفة المنشأ الوطني للمنتجات، ومواكبة التطورات في التجارة الدولية، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء، ويدعم نفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق، ويعزز فرص الاستفادة الفعلية من المزايا الممنوحة في إطار المنطقة.