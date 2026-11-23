وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بوضع آليه واضحة للزراعة والري وزيادة المساحات الخضراء وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع لضمان استمرار نموها وتحقيق أهداف المبادرة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن التوسع في زراعه النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار بمبادرة اتحضر للأخضر وحملة 100 مليون شجرة بالجيزة وذلك عن طريق خطة علمية مدروسة واختيار أنواع النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور وتتحمل الظروف المناخية وتحقق أكبر قدر من الاستفادة البيئة والجمالية.

وعلى الجانب الآخر أكدت المهندسة ناهد العسقلاني مدير عام الحدائق بالهيئة بأن مبادرة اتحضر للأخضر وحملة 100 مليون شجرة تم تنفيذها في شارع عبد المنعم سند حي العجوزة بطريقة جمالية وتنسيق حضاري بحضور المهندس إبراهيم حسني مدير حدائق العجوزة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق أحياء الجيزة.