أكد رفعت عايش، أمين المركز بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، أن الجلسات العرفية ومساعي الصلح المجتمعي تمثل أحد أهم الأدوات المجتمعية لاحتواء الخلافات والحفاظ على استقرار الأسر والعائلات، مشددًا على أن الإصلاح بين الناس ليس مجرد دور اجتماعي، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تتطلب الحكمة والشجاعة والإخلاص.

وقال رفعت عايش في تصريحات صحفية، إن الكلمة الحكيمة قد توقف فتنة، والموقف الشجاع قد ينقذ عائلة من سنوات طويلة من الخصومة، مؤكدًا أن قيمة الرجال الحقيقية تظهر في قدرتهم على الإصلاح بين الناس، وإطفاء نيران الخلافات، وجمع القلوب بعد أن فرقتها النزاعات.

وأضاف أن الجلسات العرفية ليست مجرد مجالس تنتهي بتبادل كلمات الصلح، وإنما مسؤولية كبيرة تقوم على العدل والإنصاف والاستماع إلى جميع الأطراف، والوصول إلى حلول تحفظ الحقوق وتصون الكرامة وتعيد العلاقات الإنسانية إلى مسارها الطبيعي.

وشدد رفعت عايش على أن «أعظم انتصار في أي خصومة هو ألا تسقط قطرة دم، وألا تتحول لحظة غضب إلى مأساة تدفع ثمنها أسرة بأكملها، وألا نورث أبناءنا عداوات لم يرتكبوها».

وأوضح أن نجاح الجلسات العرفية لا يتحقق بالمجاملات أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما يتحقق بوجود رجال يمتلكون الحكمة والنزاهة والقدرة على إعلاء صوت الحق، مؤكدًا ضرورة احترام القانون والقضاء ومؤسسات الدولة، وأن تكون مساعي الصلح داعمة للاستقرار المجتمعي وليست بديلًا عن العدالة الرسمية.

وأشار إلى أن المجتمع يحتاج في هذه المرحلة إلى تضافر جهود القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعائلات، لنشر ثقافة التسامح والتصالح، والتدخل المبكر لاحتواء الخلافات قبل تفاقمها، حفاظًا على وحدة النسيج الاجتماعي.

واختتم رفعت عايش تصريحاته بالتأكيد على أن «الصلح ليس ضعفًا، والتسامح ليس تنازلًا عن الكرامة، وإنما القوة الحقيقية أن تمتلك القدرة على إنهاء الخصومة دون أن تخسر إنسانًا، وأن تكون سببًا في جمع الناس لا تفريقهم.. فبناء المجتمع يبدأ من بناء جسور الثقة والمحبة بين أبنائه».