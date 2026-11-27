أكد هادي شريف، نائب رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الأفريقي التونسي، قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتونسي، مشددًا على أن البلدين تربطهما علاقات أخوية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، وأن مصر وتونس يمثلان شعبًا واحدًا.

هادي شريف ينعى ضحايا حادث دائري الوراق

وحرص هادي شريف على تقديم واجب العزاء للشعب المصري في ضحايا حادث دائري الوراق، الذي أثار حالة من الحزن خلال الساعات الماضية.

وقال نائب رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الأفريقي التونسي، في تصريحات عبر قناة الزمالك، خلال ظهوره ببرنامج «زملكاوي» الذي يقدمه الإعلامي محمد أبوالعلا، إنه يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيًا أن يتغمد الله المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

مواجهة الزمالك والأفريقي.. قمة أفريقية مرتقبة

وتطرق هادي شريف للحديث عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللقاء سيكون من العيار الثقيل، نظرًا للقيمة الكبيرة التي يمتلكها الناديان على مستوى القارة السمراء.

وأوضح أن المباراة ستجمع فريقين عريقين يمتلكان تاريخًا حافلًا بالإنجازات، إلى جانب جماهيرية كبيرة، وهو ما يمنح المواجهة أهمية خاصة ويجعلها محط أنظار جماهير الكرة المصرية والتونسية.

ثقة في ماهر الكنزاري وجماهير الأفريقي

وأشار نائب رئيس اللجنة التنظيمية بالنادي التونسي إلى قوة المجموعة التي تضم الزمالك والأفريقي، مؤكدًا أنها مجموعة قوية وتضم عددًا من الأندية المميزة، الأمر الذي يجعل المنافسة على بطاقات التأهل صعبة.

واختتم هادي شريف تصريحاته بالتأكيد على ثقته في ماهر الكنزاري، المدير الفني للأفريقي، وكذلك جماهير النادي، وقدرتهما على تقديم مستوى مميز خلال منافسات البطولة، في ظل الطموحات الكبيرة للفريق التونسي للمنافسة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية