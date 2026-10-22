رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع مديري المراكز لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي

عقد الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا مع مديري المراكز بالجامعة، لمتابعة ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، ومناقشة خطط التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم والأداء الأكاديمي والخدمات الطلابية والأنشطة الجامعية.



واستعرض الاجتماع جهود الجامعة في تحقيق التحول الرقمي للخدمات الطلابية، التي تشمل التنسيق والسداد الإلكتروني للمصروفات والتسكين الجامعي وحجز الملاعب الرياضية، معلنًا عن إطلاق منصة للإرشاد الأكاديمي خلال الأسبوع المقبل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.



كما تناول الاجتماع مشروعات التطوير بالجامعة، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمع الملاعب الرياضية، وجارٍ استكمال الأعمال بمجمع المطاعم (Food Court)، ومجمع الأنشطة الطلابية، وصالة الألعاب الرياضية، ومبنى المدرجات المركزي، إلى جانب الاهتمام بتطوير الهوية البصرية للجامعة وتعزيز حضورها المؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة أهمية استقطاب شريك صناعي لرعاية المشروعات الطلابية، ودعم تحويل الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات عملية ترتبط باحتياجات سوق العمل.



كما أوضح أن الجامعة تعمل وفق معايير التصنيفات الدولية، والمشاركة في المسابقات الجامعية، ومنها مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة للأنشطة الرياضية والطلابية والمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية على مدار العام.



وأشار رئيس الجامعة إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال المشاركة في القوافل المتخصصة، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية، ودعم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب، وتعزيز مساهمة الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.



و شدد رئيس الجامعة على ضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل مركز، مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان متابعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المستهدفة، بما يدعم التكامل بين المراكز ويسرّع وتيرة التطوير المؤسسي بالجامعة.