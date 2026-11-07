الاكاديمية الوطنية للتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، والمقرر تنفيذها من خلال نموذج تدريبي متكامل على مرحلتين، يستهدف تنمية المهارات الشخصية والقيادية للنشء المصري، وإعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

‎وأوضحت الأكاديمية، في بيان صحفي، أن باب التسجيل الإلكتروني يستمر خلال الفترة من 7 إلى 20 نوفمبر الجاري، ويستهدف النشء من أبناء مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، على أن تنطلق المرحلة التدريبية الأولى خلال شهر ديسمبر 2026 .

‎وأضافت أن المرحلة الأولى، التي تُنفذ عن بُعد على مدار شهر، تتضمن مجموعة من المحاور التدريبية الهادفة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية، وتعزيز قيم المواطنة والوعي المجتمعي، ودعم الإبداع والابتكار، وفقًا للمحتوى التدريبي المعتمد للبرنامج .

‎وأشارت إلى أن عملية الفرز والاختيار ستتم إلكترونيًا وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين المحافظات، وتحقيق التوازن بين الذكور والإناث والفئات العمرية المختلفة، فضلًا عن تنوع الخلفيات التعليمية والاجتماعية للمشاركين.

‎ولفتت إلى أن المعايير تشمل تمثيل طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، إلى جانب الحاصلين على الشهادات الدولية، بما يعكس التنوع الحقيقي لأبناء مصر.

‎وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أوضحت الأكاديمية أنها ستُنفذ حضوريًا بمقرها، عقب تقييم أداء المشاركين ونتائجهم خلال المرحلة التمهيدية، لاختيار أفضل متدرب ومتدربة للانتقال إلى المرحلة المتقدمة، والتي تتضمن التقييمات النهائية والاختبارات اللازمة لقياس المعارف والمهارات والقدرات المستهدفة، فضلًا عن إجراء المقابلات الشخصية، وتنفيذ برنامج تدريبي حضوري متكامل لاستكمال المسار التدريبي.

‎وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين النشء وإعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة، من خلال تجربة تدريبية تجمع بين التعلم عن بُعد والتدريب الحضوري، بما يتيح الوصول إلى مختلف فئات النشء بمختلف محافظات الجمهورية.

‎ويمكن للراغبين في التسجيل التقدم عبر الموقع الإلكتروني: https://reg.nta.gov.eg/

‎كما يمكن الاطلاع على شروط المشاركة والتفاصيل الكاملة للبرنامج عبر الموقع الرسمي للأكاديمية الوطنية للتدريب.