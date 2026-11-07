"قومي المرأة" يدرب كوادر متخصصة على رصد حالات العنف الأسري وتقديم الدعم للمتضررين

نفذ المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا لتأهيل الكوادر المعنية بالتعامل مع حالات العنف داخل الأسرة، وتطوير مهارات تقديم الدعم والحماية للنساء والأطفال المتضررين، وفق أسس مهنية تضمن سلامتهم وسرية بياناتهم، وذلك في 4 محافظات هي القاهرة وبورسعيد والمنيا والإسكندرية، خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر الحالي.



وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن البرنامج يأتي في إطار برنامج «تمكين المرأة المصرية»، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وأشار إلى أن البرنامج شمل إعداد 25 مدربا متخصصا من العاملين بمكتب شكاوى المرأة وإدارات المجلس بالقاهرة، إلى جانب تنفيذ تدريب تنشيطي لـ25 مدربا بمحافظة بورسعيد سبق تأهيلهم عام 2023، ونقل الخبرات إلى كوادر أخرى في محافظتي المنيا والإسكندرية.



وتضمنت التدريبات تنمية مهارات الاستماع وإجراء المقابلات، وتقييم المخاطر وتحديد التدخل المناسب، والتعامل مع الأطفال المتأثرين بالعنف الأسري، والتربية الإيجابية، وإعداد التقارير والمذكرات الرسمية، والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال شبكة الإحالة الوطنية.



كما شملت التدريبات تنمية مهارات الرعاية الذاتية وإدارة ضغوط العمل والذكاء العاطفي، بمشاركة مدربين من مكتب شكاوى المرأة، وفريق وحدة «لم الشمل» بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومدربي برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.



وأسفر البرنامج عن عدد من التوصيات، أبرزها توحيد نماذج إعداد التقارير، ومواصلة تقديم الدعم النفسي والتدريب المستمر للكوادر العاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز آليات حماية ودعم النساء والأطفال المتضررين من العنف الأسري.