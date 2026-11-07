بمشاركة 70 دولة.. طلاب جامعة بنها يشاركون في المهرجان العالمي لريادة الأعمال

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مشاركة عدد من طلاب الجامعة في فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والمقرر استمرارها حتى 8 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 70 دولة، وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، وما يزيد على 100 عارض.



وأكد " الجيزاوي" أن مشاركة الطلاب تأتى في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وصقل مهارات الشباب وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على التجارب الدولية في تأسيس المشروعات الناشئة وتطوير الحلول الإبداعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى ان المهرجان يعد منصة دولية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة الفرص والتحديات، وتبادل الخبرات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار فضلا عن اكتساب خبرات عملية ومعرفية تسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة في جهود التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن الاحتكاك بالخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم يمنح الطلاب خبرات عملية ومعرفية، ويساعدهم على اكتشاف فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار، بما يعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في بناء مستقبل أكثر تطورا.