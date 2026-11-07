أسقف مطروح يزور رئيسة جمهورية مالطا في زيارته الرعوية الثانية للبلاد

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زار نيافة الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية وجزيرة مالطا، رئيسة جمهورية مالطا ميريام سبيتيري، بمقر رئاسة الجمهورية المالطية بمنطقة سان أنطون، وذلك في إطار زيارته الرعوية الثانية للبلاد.

رافق الأنبا كاراس خلال الزيارة الأب الراهب القمص بولا السرياني، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مالطا، والشاب أنطونيوس أسامة، ممثلاً عن أبناء الجالية القبطية هناك.

وشهد اللقاء حديثاً ودياً أعربت خلاله رئيسة مالطا عن تقديرها لمكانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية وتاريخها، مؤكدة حرص بلادها على تقديم أوجه الدعم للكنيسة والأقباط المقيمين في مالطا.

من جانبه، أعرب الأنبا كاراس عن تقديره للقاء رئيسة الجمهورية، موجهاً الشكر لها على جهودها في ترسيخ الاستقرار وخدمة مختلف فئات المجتمع المالطي، من مواطنين ومقيمين.

وفي ختام الزيارة، أهدى نيافته رئيسة مالطا أيقونة تذكارية للعائلة المقدسة ومسار رحلتها في مصر، من طراز الفن القبطي، والتي حظيت بإعجابها، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.