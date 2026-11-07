ما أتغيرش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 7-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير علي مختلف محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6210 جنيهات.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7097 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6505 جنيهات للشراء و6453 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6210 جنيهات للشراء و 6160 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5322 جنيها للشراء و 5280 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4140 جنيها للشراء و 4106 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4070 دولارا للشراء و 4069 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.68 ألف جنيه للشراء و 49.28 ألف جنيه للبيع.