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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما أتغيرش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 7-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير  علي مختلف محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6210 جنيهات.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7097 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6505 جنيهات للشراء و6453 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6210 جنيهات للشراء و 6160 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5322 جنيها للشراء و 5280 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4140 جنيها للشراء و 4106 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4070 دولارا للشراء و 4069 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.68 ألف جنيه للشراء و 49.28 ألف جنيه للبيع.

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