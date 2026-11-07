مياه المنوفية: إجراءات استباقية للاستعداد لموسم الأمطار

عقد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعا بحضور رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع في إطار استعدادات الشركة مياه الشرب لموسم سقوط الأمطار، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد تواصل الشركة تنفيذ خطتها الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية وموسم الأمطار، من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع الأفرع والمحطات، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية والمدن، وتكثيف أوجه التعاون المشترك وفقاً لخطة التعامل مع الأمطار، بما يضمن سرعة الاستجابة والتدخل الفوري، وتحقيق التكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحد من الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار.

ووجه رؤساء الأفرع بمتابعة انتظام العمل بالمحطات، والاطمئنان على كفاءة التشغيل وجاهزية المعدات، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل والصيانة، مع متابعة فرق العمل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة.

وأكدت الشركة استمرار حالة الاستعداد والمتابعة على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ، والحفاظ على استمرارية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.