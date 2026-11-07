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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

توفير 4500 فرصة عمل.. تفاصيل الملتقي التوظيفي لحزب الجبهة الوطنية بمشاركة 40 شركة ومصنعا بمحافظة المنوفية

الملتقي التوظيفي
الملتقي التوظيفي
المحافظات

في إطار دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في الحد من البطالة وتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، شهد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم السبت، فعاليات الملتقى التوظيفي الذي ينظمه حزب الجبهة الوطنية لأمانة المنوفية وسط إقبال كثيف للشباب بمدينة السادات.

الملتقى التوظيفي بمشاركة 40 شركة

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة ومصنعًا من كبرى الكيانات الصناعية والاستثمارية، لتوفير أكثر من 4 ألاف و500  فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة في مختلف التخصصات والمجالات. 

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، السيد القصير نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ، النائب محمد فايز بركات أمين الحزب بالمحافظة،  النائب محمد صبحي  أمين تنظيم الحزب ، النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز مدينة السادات ،  وممدوح صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، عدد من قيادات الحزب، ورجال الأعمال.

محافظ المنوفية يطلع على الفرص الوظيفية

وتفقد محافظ المنوفية والحضور الملتقى واطلعا على الفرص الوظيفية التي  يوفرها في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والفنية والإدارية والإشرافية، إلى جانب وظائف الإنتاج والتشغيل والخدمات، فضلًا عن مجالات الأمن والنقل والمبيعات وفقاً للمؤهلات الدراسية  والخبرات المهنية.

وخلال تفقده ، أشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم تنظيم الملتقى، مثمنًا الدور المجتمعي لحزب الجبهة الوطنية وتبنيه المبادرات والفعاليات التي تستهدف خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الملتقى التوظيفي يهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة المعيشية.

كما أكد على أهمية استمرار تنظيم ملتقيات التوظيف والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً حرص المحافظة على دعم المبادرات الجادة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

فيما أشار نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ، إلى أن الملتقى التوظيفي يأتي انطلاقا من حرص الحزب في دعم الشباب وتعزيز تمكينهم اقتصاديًا، من خلال ربط خريجي الجامعات والكوادر الشابة بالشركات والمصانع العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وذلك في إطار توجه الحزب نحو إطلاق مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتجسد رؤيته بشأن الاستثمار في طاقات الشباب إلى خطوات ملموسة، تسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم في دعم مسيرة التنمية  وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وثمن التعاون المثمر والبناء مع محافظ المنوفية ، وجهوده الملموسة على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية لتقديم خدمات أفضل لمواطني المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

فرصة عمل الملتقي التوظيفي محافظة المنوفية حزب الجبهة الوطنية

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