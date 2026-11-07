الخارجية: مصر تدعم جهود تعزيز دور تجمع الساحل والصحراء في مكافحة الإرهاب

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، شدد أمام المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي، على أهمية تفعيل الآليات المتخصصة للتجمع وعلى رأسها مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة.

وقال وزير الخارجية: إن تجمع الساحل والصحراء يمتلك مقومات حقيقية تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز الأمن والاستقرار .

وشدد على أهمية وجود قواعد مالية مستقرة وموارد منتظمة والتزام جماعي بالواجبات المقررة على الدول الأعضاء بتجمع الساحل والصحراء.

وأكد أيضا على دعم بلاده لجهود تعزيز دور تجمع الساحل والصحراء ومواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.