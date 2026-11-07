قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد ذهبيتي بطولة العالم للجامعات.. علياء إيهاب تكشف حقيقة اعتزال السباحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

حققت السباحة المصرية علياء إيهاب إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، لتروي بعدها كواليس رحلتها نحو التتويج، والصعوبات النفسية التي واجهتها قبل المنافسة، وكيف ساعدها دعم أسرتها ومدربيها على تجاوز فكرة اعتزال السباحة والاستمرار في مشوارها الرياضي.

وأعربت علياء إيهاب، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز الذي حققته، مؤكدة أن المشاركة في بطولة دولية بهذا الحجم كانت تجربة مختلفة، خاصة أنها المرة الأولى التي تخوض فيها منافسة على هذا المستوى.

شهر من الاستعداد قبل بطولة العالم للجامعات

وقالت علياء إيهاب، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «هذا الصباح»، إنها خاضت فترة إعداد استمرت شهرًا داخل معسكر تدريبي استعدادًا للبطولة، مشيرة إلى أن الأسبوع الأول من المعسكر كان الأصعب بالنسبة لها من الناحية النفسية.

وأضافت أنها شعرت بالخوف والقلق قبل خوض المنافسات، بسبب حجم البطولة وقوة المشاركة الدولية، موضحة أنها كانت تخشى ارتكاب أي خطأ، ولم تكن واثقة بشكل كامل من قدرتها على تحقيق نتيجة مميزة.

وأشارت إلى أنها تمكنت، رغم هذه المخاوف، من تقديم مستوى جيد خلال السباقات، والتتويج بميداليتين ذهبيتين، مؤكدة أن التوفيق كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

عدم معرفة المنافسات زاد من توترها

وأوضحت بطلة السباحة بالزعانف أن عدم معرفتها بمستويات اللاعبات المشاركات في البطولة زاد من شعورها بالتوتر قبل المنافسة، خاصة أنها لم تكن تعرف طبيعة المنافسة التي تنتظرها أو النتائج التي يمكن أن تحققها.

كما أشارت إلى أن اختلاف اللغات شكل أحد التحديات خلال البطولة، إذ واجهت صعوبات في التواصل مع بعض اللاعبات المشاركات، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغوط إلى تجربتها الأولى في منافسة دولية بهذا الحجم.

علياء إيهاب: فكرت أسيب السباحة بسبب تراجع ثقتي بنفسي

وكشفت علياء إيهاب عن مرورها بفترة صعبة فكرت خلالها في ترك السباحة، بسبب تراجع ثقتها بنفسها وشعورها بعدم القدرة على مواصلة المشوار الرياضي بالشكل الذي تطمح إليه.

وأكدت أن هذه المرحلة لم تكن سهلة، لكنها استطاعت تجاوزها بفضل الدعم والتشجيع الذي تلقته من مدربيها، الذين حرصوا على تذكيرها بقدراتها ومستواها الرياضي، ودفعها إلى عدم الاستسلام والاستمرار في التدريبات.

دعم الأسرة والمدربين وراء الإنجاز

وأشادت علياء بالدور الكبير الذي لعبته أسرتها في مسيرتها الرياضية، مؤكدة أن والدتها ووالدها كانا أكبر الداعمين لها طوال رحلتها، وسانداها في الأوقات الصعبة التي مرت بها.

كما وجهت التقدير لمدربيها أشرف صلاح وصلاح علاء ومحمد رضا، مشيرة إلى أن تشجيعهم وثقتهم في قدراتها كانا من العوامل المهمة التي ساعدتها على تجاوز التفكير في الاعتزال والعودة إلى التركيز على أهدافها.

وأضافت أن كلمات الدعم التي تلقتها من أسرتها ومدربيها منحتها دفعة معنوية كبيرة، وساعدتها على استعادة ثقتها بنفسها، حتى تمكنت من مواصلة مشوارها والتتويج بذهبيتين في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف.

إنجاز مصري جديد في بطولة العالم للجامعات

ويعكس تتويج علياء إيهاب بالميداليتين الذهبيتين قدرتها على الجمع بين الدراسة الجامعية والتفوق الرياضي، بعدما نجحت في تمثيل جامعة القاهرة في منافسات دولية أقيمت بمدينة شرم الشيخ، ورفعت اسم مصر على منصات التتويج.

السباحة المصرية السباحة السباحة المصرية علياء إيهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد