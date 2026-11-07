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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برعاية الرئيس السيسي.. ملتقى توظيف بالمنوفية يوفر 4500 فرصة عمل للشباب

ملتقى توظيفي بمدينة السادات
ملتقى توظيفي بمدينة السادات

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم حزب نظم حزب الجبهة الوطنية أكبر ملتقى توظيفي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعًا، لتوفير أكثر من 4500 فرصة عمل في مختلف التخصصات والمجالات الفنية والإدارية والهندسية، وسط حضور عدد كبير من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في خطوة تستهدف دعم تشغيل الشباب والخريجين، وربط الكوادر البشرية باحتياجات المؤسسات الصناعية والإنتاجية.

جاء تنظيم الملتقى بتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عمران، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وإشراف النائب محمد فايز بركات، أمين الحزب بمحافظة المنوفية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائب محمد صبحي الخولي، أمين التنظيم بالمحافظة ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في إطار توجه الحزب لتعزيز دوره المجتمعي وتقديم مبادرات عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وشهد الملتقى حضور عدد كبير من قيادات الحزب، منهم اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، والسيد القصير، أمين أمانة الزراعة والري وعضو مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب وعضو مجلس النواب، والنائب محمد صبحي الخولي، أمين التنظيم بمحافظة المنوفية، والنائب محمد فايز بركات، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والنائب عادل عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن تنظيم الملتقى التوظيفي بمدينة السادات يعكس حرص الحزب على القيام بدوره المجتمعي، من خلال إطلاق مبادرات تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتوفر فرصًا حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن توفير أكثر من 4500 فرصة عمل بالتعاون مع كبرى الشركات والمصانع يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل.

في ذات السياق، أكد السيد القصير، أمين أمانة الزراعة والري بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، أهمية ربط المبادرات المجتمعية باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الطاقات البشرية والشبابية في دعم خطط التنمية والإنتاج، لافتًا إلى أن توفير فرص عمل حقيقية يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، إلى أن الملتقى يمثل نموذجًا للتكامل بين العمل الحزبي والمجتمعي، ويعكس أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى ترجمة رؤيته وبرامجه إلى مبادرات ملموسة تحقق مردودًا إيجابيًا على أرض الواقع.

وأكد النائب محمد صبحي الخولي، أمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الملتقى يأتي في إطار خطة الحزب للتفاعل مع احتياجات الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، موضحًا أن مشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعًا واستهداف توفير 4500 فرصة عمل يعكسان حجم الجهد المبذول للتنسيق مع المؤسسات الصناعية، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على توفير وسائل انتقال مجانية لتيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة.

وأكد النائب محمد فايز بركات، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن تنظيم الملتقى بمدينة السادات يأتي انطلاقًا من أهمية الاستفادة من الإمكانات الصناعية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، وربط الشباب باحتياجات المصانع والشركات، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف من خلال هذه المبادرة تقديم حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل مستقرة، ودعم الشباب في الحصول على فرص مناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم.

وأوضح النائب طارق المحمدي، أمين عام الحزب بمحافظة الغربية ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن توفير فرص العمل للشباب يمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيدًا بمشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعًا في الملتقى، وما يتيحه ذلك من فرص متنوعة أمام الشباب والخريجين.

كما أكدت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن ملتقى التوظيف بمدينة السادات يمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن مشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعًا تعكس جدية المبادرة وحرص الحزب على تقديم حلول عملية لقضية التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أشار النائب عادل عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملتقى يعكس أهمية الشراكة بين الأحزاب السياسية ومؤسسات القطاع الخاص في التعامل مع قضايا المجتمع، وفي مقدمتها توفير فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن مدينة السادات بما تمتلكه من قاعدة صناعية كبيرة تمثل بيئة واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة الشابة ودعم خطط الإنتاج.

وقال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن الملتقى يمثل مبادرة مهمة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشباب والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، بما يساعد على توفير فرص عمل تتناسب مع المؤهلات والتخصصات المختلفة، مؤكدًا ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف مراكز المحافظة.

وفي إطار الحرص على تيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة والمناطق المجاورة، وفرت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية وسائل انتقال مجانية لنقل المتقدمين إلى مقر الملتقى بمدينة السادات، مع تنظيم رحلات للعودة عقب انتهاء إجراءات التقديم والمقابلات الشخصية، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للاستفادة من الوظائف المطروحة.

ويعكس الملتقى توجه حزب الجبهة الوطنية نحو إطلاق مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحويل رؤيته بشأن الاستثمار في طاقات الشباب إلى خطوات عملية، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والإنتاج، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للانخراط في سوق العمل.

السيسي الجبهة الوطنية السادات ملتقى توظيفي المنوفية

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