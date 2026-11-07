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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لحزب الجبهة الوطنية بمدينة السادات بالمنوفية

جانب من فعاليات الملتقى
جانب من فعاليات الملتقى

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات أكبر ملتقى توظيفي ينظمه حزب الجبهة الوطنية لشباب محافظة المنوفية، بمدينة السادات، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعًا من كبرى المؤسسات والمنشآت الصناعية، لطرح فرص عمل متنوعة أمام الشباب والخريجين، وإتاحة التواصل المباشر مع جهات التوظيف في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.

ويستهدف الملتقى توفير أكثر من 4500 فرصة عمل في عدد من التخصصات والمجالات الفنية والإدارية والهندسية، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام الشباب والخريجين، ويمنحهم فرصة التقديم المباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع ممثلي الشركات المشاركة.

وينعقد الملتقى بتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عمران، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف ومتابعة النائب محمد فايز بركات، أمين الحزب بمحافظة المنوفية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، النائب محمد صبحي الخولي، أمين التنظيم بالمحافظة ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والإعلامية آية عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية.

ويشهد الملتقى حضور اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، من بينهم اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب وعضو مجلس النواب، السيد القصير أمين أمانة الزراعة والري وعضو مجلس النواب، النائب طارق المحمدي وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، النائب عادل عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ.

ويستهدف الملتقى الاستفادة من المقومات الصناعية التي تتمتع بها مدينة السادات والمناطق المحيطة بها، من خلال ربط احتياجات الشركات والمصانع من العمالة بالكوادر الشابة، بما يدعم فرص التشغيل والإنتاج، ويسهم في تحسين مستوى دخول الأسر.

وفي إطار الحرص على تيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة والمناطق المجاورة، توفر أمانة الحزب بالمنوفية وسائل انتقال مجانية لنقل المتقدمين إلى مقر الملتقى بمدينة السادات، مع تنظيم رحلات للعودة عقب انتهاء إجراءات التقديم والمقابلات.

ويعكس تنظيم الملتقى توجه حزب الجبهة الوطنية نحو إطلاق مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحويل رؤيته بشأن الاستثمار في طاقات الشباب إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز مشاركتهم بسوق العمل والاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم في دعم جهود التنمية.

السيسي ملتقى توظيفي الجبهة الوطنية محافظة المنوفية مدينة السادات المقابلات الشخصية

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