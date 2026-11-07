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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة أكثر من 40 شركة.. محافظ المنوفية يشهد فعاليات الملتقى التوظيفي لحزب الجبهة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اليوم السبت، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، فعاليات الملتقى التوظيفي الذي ينظمه حزب الجبهة الوطنية لأمانة المنوفية وسط إقبال كثيف للشباب بجوار " مول داون تاون" بمدينة السادات ، بمشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة ومصنعًا من كبرى الكيانات الصناعية والاستثمارية، لتوفير أكثر من 4 ألاف و500  فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة في مختلف التخصصات والمجالات ، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في الحد من البطالة  وتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والسيد القصير نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ، والنائب محمد فايز بركات أمين الحزب بالمحافظة، والنائب محمد صبحي أمين تنظيم الحزب ، النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز مدينة السادات ، وممدوح صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، عدد من قيادات الحزب، ورجال الأعمال.

حيث تفقد محافظ المنوفية والحضور ،الملتقى واطلعا على الفرص الوظيفية التي  يوفرها في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والفنية والإدارية والإشرافية، إلى جانب وظائف الإنتاج والتشغيل والخدمات، فضلًا عن مجالات الأمن والنقل والمبيعات وفقاً للمؤهلات الدراسية  والخبرات المهنية.

وخلال تفقده ، أشاد محافظ المنوفية ، بمستوى حجم تنظيم الملتقى، مثمنًا الدور المجتمعي لحزب الجبهة الوطنية وتبنيه المبادرات والفعاليات التي تستهدف خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الملتقى التوظيفي يهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة المعيشية.

كما أكد على أهمية استمرار تنظيم ملتقيات التوظيف والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً حرص المحافظة على دعم المبادرات الجادة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

فيما أشار نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ، إلى أن الملتقى التوظيفي يأتي  انطلاقا من حرص الحزب في دعم الشباب وتعزيز تمكينهم اقتصاديًا، من خلال ربط خريجي الجامعات والكوادر الشابة بالشركات والمصانع العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وذلك في إطار توجه الحزب نحو إطلاق مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتجسد رؤيته بشأن الاستثمار في طاقات الشباب إلى خطوات ملموسة، تسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم في دعم مسيرة التنمية  وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وثمن التعاون المثمر والبناء مع محافظ المنوفية ، وجهوده الملموسة على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية لتقديم خدمات أفضل لمواطني المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية ملتقى توظيفي الجبهة الوطنية

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