مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بقرية دنشواي بالمنوفية

شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية حادثًا أليمًا، حيث لقى طفل يُدعى "محمد. ج. ا يبلغ من العمر 3 سنوات حتفه إثر تعرّضه للاصطدام بسيارة نقل، ما أسفر عن وفاته في الحال وإثارة حالة من الحزن البالغ بين أهالي القرية.

​وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بوقوع الحادث. وبانتقال القوات إلى المكان والمعاينة، تبين أن الإصابات الناجمة عن الاصطدام أودت بحياة الصغير، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشهداء المركزي.

​تم حرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.