محافظ المنوفية يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف الخطط التوسعية للمنظومة

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة ومناقشة عدد من الملفات والاحتياجات المتعلقة بتطوير منظومة الإسعاف والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى المحافظة ، جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة المنوفية لتفقد منظومة الإسعاف والوقوف على مستوى الجاهزية الكاملة وانتظام العمل بها.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة الإسعاف بالمحافظة، ورفع كفاءة وحدات الإسعاف القائمة ، وتعزيز جاهزيتها، إلى جانب مناقشة الاحتياجات المستقبلية للهيئة بما يتناسب مع معدلات التوسع العمراني والزيادة السكانية بالمحافظة ، ويضمن تقديم خدمات إسعافية وطبية عاجلة على أعلى مستوى، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل السريع والفعال مع مختلف الحالات الطارئة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لهيئة الإسعاف المصرية، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ خطط التطوير والتوسع، مشددًا على أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإسعافية وتحسين سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين يمثل أولوية رئيسية للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير أفضل مستوى من الرعاية والخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.

ومن جانبه ثمن رئيس هيئة الإسعاف جهود محافظ المنوفية ودعمه المتواصل لمنظومة الإسعاف بالمحافظة، وحرصه على تذليل كافة المعوقات ودعم خطط الهيئة ومشروعاتها المستقبلية، بما يضمن تعزيز جاهزية المنظومة ورفع كفاءتها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و لاسيما المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حضر اللقاء رئيس قطاع العمليات والتشغيل بالهيئة ، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية ، مدير عام إقليم الدلتا، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنوفية.