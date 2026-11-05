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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال 4 أشهر من العمل الميداني.. تقديم خدمات متكاملة من مبادرة يوم في قريتنا بـ 213 قرية بالمنوفية

يوم في قريتنا
يوم في قريتنا

استعرض اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نتائج فعاليات مبادرة " يوم في قريتنا " خلال 4 أشهر من انطلاقها، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة بالقرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أن المبادرة امتدت فعالياتها لتشمل 213 قرية بـ  9 مراكز على مستوى المحافظة ، تضمنت تنفيذ أعمال مكثفة في قطاعات النظافة والتجميل والإنارة العامة وتحسين البيئة والطرق ، فضلاً عن متابعة الخدمات التموينية والصحية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

حيث شملت الأعمال المنفذة رفع ونقل أكثر من 17 ألف طن  من القمامة ومخلفات التطهير والهدم، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية والخارجية بالقرى، ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة، وتطهير المجاري المائية، إلى جانب زراعة ما يقرب من 3500 شجرة  ، بما يدعم جهود تحسين المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة .

وفي قطاع الإنارة العامة، تم تركيب وصيانة نحو 11 ألف و 500  كشافات إنارة ولمبات الليد الموفرة للطاقة ، ودهان أعمدة الإنارة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والطرق وترشيد الطاقة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة ، كما تضمنت المبادرة تكثيف الحملات التموينية والرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز وضبط المخالفات، فضلاً عن تنفيذ القوافل والخدمات الصحية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مبادرة " يوم في قريتنا " تأتي ضمن توجهات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات بالقرى، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بما يحقق تنمية متكاملة ومستدامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ المبادرة وتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، مشدداً على أهمية الوصول بالخدمات إلى القرى والنجوع وتحقيق مردود ملموس يشعر به المواطن، باعتباره المستفيد الأول من جهود التنمية والتطوير. 

المنوفية محافظة المنوفية يو في قريتنا 213 قرية خدمات مقدمة

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