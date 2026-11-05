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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان مصر تعلن أسعار سياراتها الجديدة خلال نوفمبر بزيادات تصل إلى 101 ألف جنيه

نيسان مصر تعلن أسعار سياراتها الجديدة خلال نوفمبر بزيادات تصل إلى 101 ألف جنيه
نيسان مصر تعلن أسعار سياراتها الجديدة خلال نوفمبر بزيادات تصل إلى 101 ألف جنيه
أ ش أ

أعلنت شركة نيسان مصر تحديث أسعار عدد من سياراتها المطروحة في السوق المحلية خلال نوفمبر الجاري، شملت طرازات «صني» و«ماجنيت» و«جوك» و«قشقاي» و«X-Trail» و«باترول» موديلات 2027، بزيادات تراوحت بين 30 ألفًا و101 ألف جنيه، وفقًا للقائمة السعرية الجديدة.

وسجلت أسعار «نيسان صني» نحو 820 ألف جنيه للفئة الأولى، و858 ألف جنيه للفئة الثانية، و898 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وبلغت أسعار «نيسان ماجنيت» نحو 860 ألف جنيه للفئة الأولى، و910 آلاف جنيه للثانية، و940 ألف جنيه للثالثة، و960 ألف جنيه للفئة الأعلى.

وسجلت «نيسان جوك» أسعارًا تبدأ من مليون و189 ألفًا و999 جنيهًا، وتصل إلى مليون و329 ألفًا و999 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار «نيسان قشقاي» بين مليون و650 ألف جنيه للفئة الأولى ومليونين و100 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وبلغ سعر «نيسان X-Trail» نحو مليونين و500 ألف جنيه لفئة «Tekna».

وفيما يتعلق بطراز «نيسان باترول»، تراوحت الأسعار بين 8 ملايين و990 ألف جنيه للفئة «XE V6» و14 مليون جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا «LE Platinum City V6T»، فيما سجلت الفئات الأخرى أسعارًا تتراوح بين 9 ملايين و600 ألف جنيه و11 مليونًا و900 ألف جنيه.

ويأتي تحديث الأسعار في ظل التغيرات التي يشهدها سوق السيارات المصرية، على خلفية تحركات أسعار الصرف وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية والمكونات وقطع الغيار، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

شركة نيسان مصر سياراتها المطروحة في السوق المحلية طرازات «صني» و«ماجنيت» و«جوك» و«قشقاي» و«X Trail» و«باترول» موديلات 2027

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