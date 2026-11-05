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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة من واتساب تتيح مشاركة الصور والفيديوهات بلمسة واحدة ومن داخل الدردشة

ميزة جديدة من واتساب تتيح مشاركة الصور والفيديوهات بلمسة واحدة ومن داخل الدردشة
ميزة جديدة من واتساب تتيح مشاركة الصور والفيديوهات بلمسة واحدة ومن داخل الدردشة
لمياء الياسين

أطلقت منصة المراسلة الفورية الشهيرة "واتساب" ميزة جديدة ومبتكرة تهدف إلى تسهيل طريقة مشاركة الوسائط بين المستخدمين، وذلك عبر تقديم اقتراحات ذكية وتلقائية لأحدث الملفات المخزنة على الهاتف مباشرة من داخل واجهة المحادثة.


وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة المستمر لتحسين تجربة المستخدم واختصار الوقت والجهد المبذولين في البحث عن الوسائط. 

تتيح الميزة الجديدة ظهور شريط تفاعلي مؤقت داخل قائمة الخيارات في المحادثة، يعرض تلقائياً الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها أو تحميلها مؤخراً، مما يمكن المستخدم من إرسالها بلمسة واحدة دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق أو الانتقال إلى معرض الصور الخاص بالهاتف.

المشاركة الفورية

أوضح خبراء التقنية أن هذه الإضافة الذكية تعالج واحدة من أكثر الخطوات تكراراً في الاستخدام اليومي للتطبيق. فبدلاً من المرور بخطوات متعددة تشمل الضغط على زر المرفقات، ثم الانتقال إلى المعرض، وتصفح المجلدات للوصول إلى الملف المطلوب، بات بإمكان المستخدمين الآن رؤية أحدث ملفاتهم جاهزة للمشاركة الفورية بمجرد فتح واجهة الإرسال.


وتعتمد الميزة على خوارزميات محلية متطورة تقوم بتحليل التغييرات الأخيرة في وحدة التخزين فور التقاط صورة جديدة أو استقبال مقطع فيديو، مع مراعاة الخصوصية الكاملة للمستخدمين؛ حيث تظل هذه الاقتراحات مشفرة داخل الجهاز ولا يتم مشاركتها أو رفعها على خوادم الشركة إلا بعد قيام المستخدم بإرسالها برغبته الكاملة.

 التحديث الجديد 

يُذكر أن التحديث الجديد بدأ في التدفق تدريجياً لمشتركي النسخ التجريبية على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" (iOS)، ومن المتوقع أن يصل إلى جميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة ميتا بتطوير تطبيقاتها الأساسية لتواكب تطلعات المستخدمين نحو تجربة اتصال أكثر سرعة وسلاسة.

اقتراحات ذكية الملفات المخزنة مقاطع الفيديو الاستخدام اليومي شركة ميتا تصفح المجلدات

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