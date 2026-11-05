قرارات جديدة بتعيين وتكليف وكلاء ورؤساء أقسام بكليات جامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية عددًا من القرارات الجديدة بشأن تعيين وتكليف أعضاء هيئة تدريس في مناصب قيادية وأكاديمية بعدد من كليات الجامعة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اختيار القيادات الأكاديمية يستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على التطوير وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الدفع بالكفاءات العلمية والإدارية المتميزة، وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في إدارة منظومة العمل الجامعي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز تنافسية الجامعة ومكانتها محليًا ودوليًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة القيادات الأكاديمية، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والتميز، وتواكب التطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

كلية العلوم: تعيين الدكتور محمد محمد أحمد أبو شادي، الأستاذ بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بالكلية، وكيلًا لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، لمدة ثلاث سنوات.

كلية الطب: تعيين الدكتور علاء عبد العزيز محمد لبيب، الأستاذ بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالكلية، رئيسًا لمجلس القسم، لمدة ثلاث سنوات.

كلية الذكاء الاصطناعي: تكليف الدكتور محمود إمام المحسن إمام، الأستاذ المساعد بقسم ذكاء الآلة بالكلية، بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حتى نهاية العام الجامعي 2026/2027 أو لحين وجود أستاذ بالكلية، أيهما أقرب.

وتواصل جامعة المنوفية تنفيذ خططها لتطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري، من خلال دعم القيادات المؤهلة والاستفادة من الخبرات العلمية، بما يحقق التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.