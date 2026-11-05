الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين عليه، وضبط بداخله (4 آلاف طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.