حبس «طبيب العراف» المزيف في طلخا 4 أيام.. انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 24 عامًا دون مؤهل

قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون مؤهل دراسي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه داخل جمعية لخدمة المجتمع بقرية دميرة التابعة لدائرة المركز.



وكانت مباحث مركز شرطة طلخا قد تمكنت من ضبط المتهم، ويدعى «محمد .ح .ا »، 60 عامًا، ومقيم بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا، بعدما كشفت التحريات قيامه بممارسة مهنة الطب دون الحصول على أي مؤهل دراسي، مدعيًا حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات وردت إلى ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، أكدتها التحريات السرية، بشأن قيام المتهم بالكشف على المرضى وكتابة الوصفات الطبية داخل جمعية مجتمعية بقرية دميرة.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث المركز، من ضبط المتهم.



وبمواجهته، أقر بعدم حصوله على أي مؤهل دراسي، واعترف بممارسة مهنة الطب والكشف على المرضى وكتابة الروشتات الطبية منذ ما يقرب من 24 عامًا، مستخدمًا شهادة مزورة تفيد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في ملابسات الواقعة.