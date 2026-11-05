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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الموافقة على إعادة تأهيل محطة معالجة الماي بالمنوفية باستثمارات 50 مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن الموافقة على إعادة تأهيل محطة معالجة ( الماي ) بطاقة استيعابية 60 ألف م3 / يوم  ، باستثمارات 50 مليون جنيه لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة بنطاق شبين الكوم وعدد 19 قرية ، ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا العام بشأن إعادة تأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات معالجة الصرف الصحي ذات الأولوية .

 جاء ذلك استجابةً للخطابات الموجه من محافظ المنوفية إلى وزارة الإسكان بشأن تيسير الإجراءات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة  في خطوة تعكس إرادة حقيقية وتحركات استباقيه لدفع  وتيرة العمل بمشروعات البنية التحتية وتعظيم الاستفادة منها ودخولها الخدمة أمام الأهالي بما يحقق رضاهم. 

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لطرح وترسية أعمال إعادة تأهيل المحطة وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة بعد قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد التقرير الفني اللازم  بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مشيرا أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة مياه الشرب بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أن مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولوياتي ، لما تمثله من أرتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أننا نسعى جاهدين لإنهاء واستكمال كافة المشروعات بهذا القطاع من خلال التحرك الفوري والتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، والعمل على تذليل كافة المعوقات وتوفير الاعتمادات والتمويلات اللازمة، وفق منهجية عمل استباقية تستهدف تسريع معدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن، مثمناً جهود وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشروعات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة ملموسة في منظومة البنية التحتية بقرى ومدن المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية شركة المياه محطة مياة المنوفية الماي

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