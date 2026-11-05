مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير النقل والمواصلات الفلسطيني

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور محمد الأحمد؛ وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، في زيارة تفقدية بهدف التعرف على الدور الريادي للمكتبة كمنارة للفكر والثقافة في مصر والعالم العربي.



أجرى الوزير جولة موسعة شملت قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث اطلع على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية التي تتيحها المكتبة للمستفيدين محليا ودولياً. كما تضمنت الجولة زيارة المتاحف والمعارض وفي مقدمتها متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومعرض محمد حسنين هيكل.



وأهدى الدكتور أحمد زايد الدكتور محمد الأحمد نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".