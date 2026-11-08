قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لمحبي الألعاب.. Call of Duty Warzone تنطلق على نينتندو سويتش 2

Call of Duty Warzone
Call of Duty Warzone
احمد الشريف

أعلنت شركة "أكتيفيجن" (Activision) عن إطلاق لعبة القتال الشهيرة "كول أوف ديوتي: وورزون" (Call of Duty: Warzone) بشكل رسمي لأجهزة "نينتندو سويتش 2" (Nintendo Switch 2) الجديدة، وتأتي هذه الخطوة كمفاجأة سارة لعشاق ألعاب التصويب والمغامرات.

لعبة مجانية بمساحة ضخمة

وبحسب تقرير نشره موقع "نينتندو لايف" (Nintendo Life)، أصبحت اللعبة متاحة للتحميل مجاناً عبر متجر (eShop) الخاص بأجهزة نينتندو. 

وتعتمد اللعبة على نظام "الباتل رويال" (Battle Royale) الشهير، حيث يقفز اللاعبون في خريطة ضخمة لتكوين فرق والقتال حتى يتبقى فريق واحد فقط.

ولكن، يجب على اللاعبين الاستعداد لتفريغ مساحة كبيرة في أجهزتهم؛ حيث يبلغ حجم اللعبة حوالي 122 جيجابايت، وهو رقم ضخم جداً مقارنة بمعظم ألعاب جهاز سويتش 2، ويستلزم إنشاء حساب مجاني في موقع أكتيفيجن لبدء اللعب.

خرائط جديدة وموسم أول مشتعل

وأوضح التقرير أن إطلاق (Warzone) تزامن مع انطلاق "الموسم الأول" (Season 1) للعبة (Modern Warfare 4) المدفوعة على نفس الجهاز. 

وتأتي اللعبة بخرائط شهيرة ومحبوبة لدى اللاعبين مثل خريطة "هاجين" (Hajin) و"زودياك" (Zodiac).

أما بالنسبة للاعبي (Modern Warfare 4)، فقد جلب لهم التحديث خرائط إضافية مميزة للعب الجماعي مثل (Shoot House) و(Canyon)، بالإضافة إلى فعاليات ومكافآت جديدة كلياً. 

ورغم المخاوف السابقة من ضعف أداء جهاز نينتندو المحمول مقارنة بأجهزة بلايستيشن وإكس بوكس، إلا أن اللاعبين أشادوا باستقرار اللعبة، خاصة عند تعديل إعدادات التصويب لتناسب ذراع التحكم الخاص بجهاز نينتندو.

Call of Duty Warzone نينتندو سويتش 2 Nintendo Switch 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تواصل إجراء جراحات القلب المعقدة للأطفال.. 10 جراحات دقيقة خلال يومين وفحوصات طبية لـ45 حالة بينهم أطفال من غزة والسودان

اسعار البطاطس والبصل

موجة البرد تضرب المحاصيل.. هل تتأثر أسعار البطاطس والبصل والسكر؟

مستشفيات جامعة أسوان

مستشفيات جامعة أسوان تجرى 2444 عملية جراحية بمستشفى العظام خلال 7 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد