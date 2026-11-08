مفاجأة لمحبي الألعاب.. Call of Duty Warzone تنطلق على نينتندو سويتش 2

أعلنت شركة "أكتيفيجن" (Activision) عن إطلاق لعبة القتال الشهيرة "كول أوف ديوتي: وورزون" (Call of Duty: Warzone) بشكل رسمي لأجهزة "نينتندو سويتش 2" (Nintendo Switch 2) الجديدة، وتأتي هذه الخطوة كمفاجأة سارة لعشاق ألعاب التصويب والمغامرات.

لعبة مجانية بمساحة ضخمة

وبحسب تقرير نشره موقع "نينتندو لايف" (Nintendo Life)، أصبحت اللعبة متاحة للتحميل مجاناً عبر متجر (eShop) الخاص بأجهزة نينتندو.

وتعتمد اللعبة على نظام "الباتل رويال" (Battle Royale) الشهير، حيث يقفز اللاعبون في خريطة ضخمة لتكوين فرق والقتال حتى يتبقى فريق واحد فقط.

ولكن، يجب على اللاعبين الاستعداد لتفريغ مساحة كبيرة في أجهزتهم؛ حيث يبلغ حجم اللعبة حوالي 122 جيجابايت، وهو رقم ضخم جداً مقارنة بمعظم ألعاب جهاز سويتش 2، ويستلزم إنشاء حساب مجاني في موقع أكتيفيجن لبدء اللعب.

خرائط جديدة وموسم أول مشتعل

وأوضح التقرير أن إطلاق (Warzone) تزامن مع انطلاق "الموسم الأول" (Season 1) للعبة (Modern Warfare 4) المدفوعة على نفس الجهاز.

وتأتي اللعبة بخرائط شهيرة ومحبوبة لدى اللاعبين مثل خريطة "هاجين" (Hajin) و"زودياك" (Zodiac).

أما بالنسبة للاعبي (Modern Warfare 4)، فقد جلب لهم التحديث خرائط إضافية مميزة للعب الجماعي مثل (Shoot House) و(Canyon)، بالإضافة إلى فعاليات ومكافآت جديدة كلياً.

ورغم المخاوف السابقة من ضعف أداء جهاز نينتندو المحمول مقارنة بأجهزة بلايستيشن وإكس بوكس، إلا أن اللاعبين أشادوا باستقرار اللعبة، خاصة عند تعديل إعدادات التصويب لتناسب ذراع التحكم الخاص بجهاز نينتندو.