4 سيارات مستوحاة من ألعاب فيديو في مزاد SEMA

كشفت منصة «eBay» عن إطلاق حزمتها الخاصة «eBay Most Wanted Collection» المخصصة للعرض في معرض «SEMA 2026» للتعديلات في لاس فيجاس.

وتتضمن التشكيلة 4 سيارات معدلة تم شراؤها وتزويدها بقطع الغيار والمكونات الميكانيكية الموردة بالكامل عبر سوق المنصة الرقمية، مع استلهام تصاميمها من الطرازات الأيقونية الشهيرة في ثقافة ألعاب الفيديو والسباقات التفاعلية.

التشكيلة المعدلة والتجهيزات المستهدفة

تضم المجموعات المجهزة 4 طرازات كلاسيكية وحديثة معدلة بلمسات بصرية وميكانيكية خاصة:

«شيفروليه كورفيت C8» (2022) الملقبة بـ «The South Beach Supercar»: سيارة رياضية بمحرك وسطي مكسوة بغلاف خارجي باللون الأبيض الناصع.

«دوج فايبر» (2006) الملقبة بـ «The Street Icon»: سيارة عضلات مجهزة بمحرك عشر أسطوانات (V10) ولغة تصميمية مستوحاة من سيارات سباقات الشوارع.

«بي إم دبليو 325i كابريوليه» (1992) الملقبة بـ «The Classic Getaway»: طراز مكشوف من جيل «E30» باللون الأحمر يستحضر السيارات الرياضية الكلاسيكية في ألعاب العالم المفتوح.

«شيفروليه نوفا» (1975) الملقبة بـ «The Hot Pink Hi-riser»: سيارة كلاسيكية معدلة بنمط الهيكل المرتفع مع طلاء باللون الوردي الزاهي.

سيارات eBay SEMA 2026 المعدلة

مزاد خيري رقمي بدعم مؤسسي

تستعد المنصة لطرح السيارات الأربع في مزاد علني مباشر عبر خدمة «eBay Live» في 5 نوفمبر القادم خلال فعاليات المعرض.

ويشارك في تقديم البث المباشر للمزاد الممثل والمستثمر في قطاع السيارات سونج كانج بالتعاون مع صانع المحتوى الميكانيكي هيرتريتش يوجين جونيور (Hertrech Eugene Jr).

ويبدأ التنافس على كل سيارة بسعر افتتاحي قدره 6 دولارات فقط، على أن تذهب جميع العائدات المالية الإجمالية لصالح مؤسسة «سوزان جي كومن» لتمويل أبحاث ومكافحة سرطان الثدي.