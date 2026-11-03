لمحبي الألعاب.. "CHUWI" تطلق وحش الألعاب GameBook Max بشاشة 18 بوصة

أعلنت شركة "تشوي" (CHUWI) عن إطلاق حاسبها المحمول الجديد "جيم بوك ماكس" (GameBook Max)، والذي يعتبر وحشاً حقيقياً مصمماً خصيصاً لعشاق الألعاب.

ويأتي هذا الجهاز بشاشة ضخمة ومواصفات جبارة تضمن تجربة لعب سلسة وسريعة.

شاشة عملاقة لتجربة لعب لا تنسى

ويتميز "جيم بوك ماكس" بشاشة عملاقة مقاس 18 بوصة، مما يمنح اللاعبين مساحة رؤية أوسع بنسبة 30% مقارنة بالشاشات التقليدية ذات الـ 15.6 بوصة.

وتوفر هذه الشاشة دقة عالية، وتعمل بمعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز.

ويعني هذا أن الصور ستتحرك على الشاشة بنعومة فائقة دون أي تقطيع، حتى في الألعاب السريعة جداً.

أداء خارق بفضل أحدث المعالجات

ولضمان تشغيل أحدث وأثقل الألعاب، زودت "تشوي" جهازها الجديد بخيارات قوية من معالجات "إنتل" (Intel)، تصل إلى معالج "كور آي 9" (Core i9) الجبار.

ولم تكتفي الشركة بذلك، بل أضافت كارت شاشة متطور جداً من "إنفيديا" (NVIDIA)، وهو (RTX 5060).

و يعتمد هذا الكارت مجهز بتقنيات حديثة على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرسوميات وجعلها تبدو واقعية للغاية.

ورغم كل هذه المكونات القوية، يبلغ وزن الجهاز حوالي 2.8 كيلوجرام فقط.

مساحة تخزين ضخمة وتبريد ذكي

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، مع إمكانية زيادتهما مستقبلاً.

ولتجنب ارتفاع حرارة الجهاز أثناء اللعب المتواصل، تم تزويده بنظام تبريد متطور يضم مراوح سريعة وأنابيب حرارية.

أسعار وتوافر الجهاز

ويعد الجهاز متاح الآن للطلب المسبق، ويبدأ سعر النسخة المزودة بمعالج (Core i7) من 1799 دولاراً، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى بمعالج (Core i9) حوالي 2099 دولاراً. وتقدم الشركة خصومات إضافية للمشترين الأوائل.