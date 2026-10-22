42 ساعة من اللعب المتواصل.. هونر تبهر الجيمرز بسماعات Win Earphones

أطلقت شركة هونر سماعات Win Earphones بمحركات صوتية 12.4 مم، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة 55 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 8.5/42 ساعة.

قامت شركة هونر بتوسيع تشكيلة WIN الخاصة بها والمخصصة للألعاب بإضافة زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية المصممة لتوفير صوت منخفض التأخير وإلغاء الضوضاء بشكل فعال.

ميزات سماعات Honor Win

على الجانب الآخلا قد أُطلقت سماعات Honor Win بالتزامن مع هواتف سلسلة WIN 2 وجهاز Win Pad . تتميز بتصميم أنيق باللونين الأبيض والرمادي، مع طبقة طلاء لؤلؤية متعددة الطبقات على الغلاف الأبيض وتفاصيل نصية رمادية داكنة مقطوعة بدقة. اللون الوحيد المتاح حاليًا هو الأبيض الناصع، وسعرها 269 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل حوالي 40 دولارًا أمريكيًا أو 35 يورو.

وقد صُممت هذه السماعات خصيصًا لعشاق الألعاب، حيث توفر صوتًا منخفض التأخير (40 مللي ثانية) عبر قناة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى تحسينات في الاتصال. ويعمل نظام الصوت المحيطي المكاني على توسيع نطاق الصوت، مما يُسهّل تحديد مواقع خطوات الأقدام وإطلاق النار بدقة. كما تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 55 ديسيبل، بالإضافة إلى أوضاع صوتية مُخصصة للموسيقى والأفلام.

مواصفات سماعات Honor Win

أما من ناحية مكونات الصوت، فتستخدم هذه السماعات محركات غشائية مطلية بالتيتانيوم بقطر 12.4 مم، وشريحة Bluetrum الرائدة ذات بنية 24 بت/110 ديسيبل، ومضخم صوت عالي الطاقة بقدرة 50 ميلي واط. كما أنها مزودة بتقنية فك تشفير الصوت عالي الوضوح LHDC 5.0 وشهادة الصوت اللاسلكي عالي الدقة.

تعتمد جودة المكالمات على نظام تقليل الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي بثلاثة ميكروفونات في كل سماعة، بالإضافة إلى تصميم فيزيائي منحني بزاوية 90 درجة للحد من ضوضاء الرياح. يتيح لك الاتصال بجهازين البقاء على اتصال بهاتف وجهاز لوحي في الوقت نفسه دون الحاجة إلى إعادة الاقتران، ويمكن تبديل الصوت بسلاسة بين الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

يمكنك تخصيص عناصر التحكم باللمس للتشغيل والمكالمات وتبديل المسارات والمساعد الصوتي، والتبديل بسرعة بين أوضاع إلغاء الضوضاء والشفافية والإيقاف. تشمل الميزات الإضافية اليومية الترجمة الفورية عبر لغات متعددة وتسجيل الصوت بضغطة زر واحدة.

سماعات Win Earphones

تصل مدة تشغيل البطارية إلى 8.5 ساعات بشحنة واحدة، و42 ساعة إجمالاً مع علبة الشحن. تتميز سماعات الأذن بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء. يبلغ وزن كل سماعة حوالي 4.8 غرام، بينما يبلغ حجم علبة الشحن 63.5 × 48.8 × 26.5 ملم، ووزنها حوالي 33.5 غرام بدون السماعات.