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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات خارقة وتصميم مذهل..إليك أهم مزايا جهاز ألعاب iQOO G1

جهاز ألعاب iQOO الجديد: مواصفات خارقة وتصميم مذهل.
جهاز ألعاب iQOO الجديد: مواصفات خارقة وتصميم مذهل.
لمياء الياسين

أطلقت شركة iQOO وحدة تحكم ألعاب جديدة مزودة بعصي تحكم ومقابض قابلة للتعديل، وشحن بقوة 15 واط.
 ويبلغ سعرها 499 يوانًا (حوالي 75 دولارًا أمريكيًا)، وتركز بشكل كبير على التخصيص المادي والمكونات المتينة. ورغم أن مواصفات الجهاز تبدو ممتازة نظريًا، إلا أن ميزات البرنامج محصورة حاليًا بقائمة محددة جدًا من أجهزة iQOO.


مواصفات جهاز التحكم iQOO G1

يتميز حامل G1 بتصميم تلسكوبي يمتد حتى 211 مم ليناسب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الصغيرة. ويأتي مزودًا بمجموعتين من المقابض المغناطيسية القابلة للتبديل، بما في ذلك مقابض صغيرة الحجم لسهولة الحمل ومقابض أكبر لتجربة ألعاب شبيهة بأجهزة الألعاب المنزلية. يزن الحامل 176.5 غرامًا مع تركيب المقابض الأكبر حجمًا، ويتضمن حشوة سيليكون لتثبيت الأجهزة المتصلة بإحكام.

وحدة تحكم الألعاب التلسكوبية iQOO G1

يتميز جهاز G1 من الداخل بعصا تحكم تعمل بتقنية تأثير هول ومحفزات خطية للتحكم الدقيق وتقليل انحراف العصا. صُممت عصا التحكم لتحمل 5 ملايين استخدام، وتأتي مع ثلاثة أغطية قابلة للتبديل لعصا الإبهام. كما يحتوي على أزرار ABXY صغيرة الحجم، ولوحة تحكم اتجاهية لمسية، وزرين جانبيين قابلين للتخصيص (L4 وR4) لتعيين وظائف مختلفة داخل اللعبة.
تتصل وحدة التحكم بجهازك مباشرةً عبر منفذ USB-C، لذا لا داعي للقلق بشأن اقتران البلوتوث أو تأخير الاتصال اللاسلكي. ولأنها تُوصل مباشرةً، فهي لا تحتوي على بطارية خاصة بها. تستمد طاقتها من هاتفك، ولكنها تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط. إذا انخفض مستوى شحن بطارية هاتفك، يمكنك توصيل الشاحن مباشرةً بوحدة التحكم لمواصلة اللعب.


وحدة تحكم الألعاب التلسكوبية iQOO G1

يتطلب جهاز G1 برنامج iQOO Game Space وبرنامج Game Magic Box لتخصيص أزرار الكتف، وضبط مناطق عدم استجابة عصا التحكم، وإعدادات إطلاق النار السريع. 

عند الإطلاق، يدعم الجهاز رسميًا أربعة أجهزة: iQOO 16 و iQOO Neo 12 و iQOO Pad Ultra وiQOO Pad Pro بشاشة 8.8 بوصة، تعمل بنظام OriginOS 7 أو أحدث. يتوفر الجهاز بلون أسود أنيق واحد.

جهاز قابل للارتداء الهواتف الذكية الأجهزة اللوحية سهولة الحمل أجهزة الألعاب المنزلية أجهزة iQOO 16

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