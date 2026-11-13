لتأهيلهم لسوق العمل.. تدريب شباب الأقصر على صناعة المنظفات بمركز شباب البياضية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة المنظفات، بمركز شباب البياضية، بمشاركة عدد من الشباب، بهدف إكسابهم مهارات إنتاجية جديدة تساعدهم على دخول سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر دخل.

وتأتي الدورة ضمن برامج وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي للشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تقديم تدريبات عملية في الحرف والمجالات الإنتاجية التي تتيح فرصا حقيقية للعمل والإنتاج.

وتضمنت فعاليات التدريب التعريف بأساسيات صناعة المنظفات، والتطبيق العملي لطرق التصنيع، إلى جانب تنمية مهارات المشاركين وتشجيعهم على استثمار ما اكتسبوه من خبرات في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق الاستقلال المادي وفتح مجالات جديدة للعمل أمامهم.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وأقيمت الدورة بإشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب البياضية، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والحرفية بمراكز الشباب، والعمل على تحويلها إلى منصات لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات، وتأهيل الشباب بمهارات عملية تساعدهم على بدء مشروعاتهم الخاصة والمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية.