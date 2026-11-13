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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: أهمية المبادرات في رفع الوعي الصحي والاجتماعي لدى المواطنين

المبادرات الرياضية
المبادرات الرياضية
أ ش أ

 أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، أهمية استمرار المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تشجع المواطنين على تبني نمط حياة صحي، وترفع الوعي بأهمية النشاط البدني، مشيرا إلى أن مبادرة «1000 نقطة جري» تمثل فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة ممارسة الرياضة بالمجان، حيث تُنفذ أسبوعيًا يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم الجمعة استمرار تنفيذ مديرية الشباب والرياضة بالغربية فعاليات مبادرة "1000 نقطة جري" بمدينة طنطا، بمشاركة الشباب والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، وجهود نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة.

وشهدت الفعاليات، التي تنفذها الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، ممارسة رياضة الجري والمشي، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية الخفيفة، بنقطة التجمع بآخر شارع الاستاد (306) أمام الكرفانات بمدينة طنطا، وسط مشاركة مجتمعية، وبما يتيح الفرصة لمختلف الأعمار للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن المبادرة تأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في الأنشطة الرياضية المفتوحة، والوصول بالخدمات الرياضية إلى مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى حرصها على توفير الأجواء المناسبة لممارسة الرياضة وتشجيع المواطنين على المشاركة المنتظمة، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة.


 

محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي المبادرات الرياضية

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