بعد إسقاط عرش حسام حسن.. محمد صلاح يفتح ملف مطاردة أساطير أفريقيا ويقترب من رقم تاريخي جديد

لم يعد طموح محمد صلاح مع منتخب مصر مقتصرًا على تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة بعدما فتح انفراده بالقمة المحلية الباب أمام تحدٍ أكبر يتمثل في مطاردة الأرقام القياسية على مستوى القارة الأفريقية والدخول في منافسة مباشرة مع اثنين من أبرز الهدافين في تاريخ المنتخبات الأفريقية.

وبعدما نجح قائد المنتخب المصري في تجاوز الرقم التاريخي لحسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة بوصوله إلى 70 هدفًا دوليًا بات نجم ليفربول السابق على بعد خطوات من اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية في إنجاز قد يضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية.

وجاءت الثنائية التي سجلها صلاح في شباك مالاوي خلال الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر بنتيجة 5-0 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 لتمنحه الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 70 هدفًا متجاوزًا حسام حسن صاحب الـ69 هدفًا.

لكن الرقم المحلي لم يكن نهاية المطاف بل وضع قائد المنتخب أمام فرصة لمنافسة أسماء تاريخية صنعت مجدها التهديفي مع منتخبات القارة السمراء.

9 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش أفريقيا

يحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية بعدما رفع رصيده إلى 70 هدفًا خلف الزامبي غودفري تشيتالو صاحب الرقم القياسي برصيد 79 هدفًا والمالاوي كيناه فيري الذي يحتل المركز الثاني بعدما سجل 71 هدفًا دوليًا.

ويبدو الصراع على المركز الثاني قريبًا للغاية من قائد الفراعنة إذ يحتاج إلى هدفين فقط لتجاوز فيري والانفراد بالوصافة بينما تفصله 9 أهداف عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم تشيتالو و10 أهداف لتحطيمه والانفراد بعرش الهدافين التاريخيين للقارة.

وتمنح هذه الأرقام صلاح فرصة استثنائية لمواصلة كتابة التاريخ خاصة أنه لا يزال حاضرًا في حسابات المنتخب المصري ويشارك في الارتباطات الدولية التي تمنحه فرصة زيادة رصيده التهديفي.

كما أن اقترابه من قمة القائمة الأفريقية يأتي بعد نجاحه في حسم واحدة من أبرز المنافسات الرقمية داخل الكرة المصرية بعدما أنهى سنوات من تصدر حسام حسن لقائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

جودفري تشيتالو.. العقبة الأخيرة أمام صلاح

يمثل الزامبي جودفري تشيتالو الاسم الأبرز الذي يسعى محمد صلاح إلى تجاوزه بعدما احتفظ بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية برصيد 79 هدفًا وهو الرقم الذي أصبح مهددًا مع اقتراب قائد مصر من القمة.

ويحتاج صلاح إلى الحفاظ على معدله التهديفي خلال المباريات المقبلة من أجل تقليص الفارق مع تشيتالو الذي ظل اسمه مرتبطًا بأحد أبرز الإنجازات التهديفية في تاريخ الكرة الأفريقية.

ولا تقتصر أهمية هذا الرقم على مجرد التواجد في صدارة قائمة تاريخية بل إن تجاوزه سيمنح صلاح إنجازًا إضافيًا على المستوى القاري بعدما أصبح بالفعل الهداف التاريخي لمنتخب مصر متفوقًا على عدد من أبرز الأسماء التي ارتدت قميص الفراعنة.

كيناه فيري.. أول الأرقام التي يقترب منها قائد الفراعنة

قبل التفكير في الوصول إلى قمة تشيتالو تبدو مهمة محمد صلاح الأولى هي تجاوز المالاوي كيناه فيري الذي يحتل المركز الثاني في القائمة برصيد 71 هدفًا.

ويفصل هدف واحد بين فيري وصلاح ما يجعل المركز الثاني هدفًا قريبًا للغاية بالنسبة لقائد المنتخب المصري الذي يحتاج إلى هدفين فقط للانفراد بالوصافة.

وتحمل المفارقة أن ثنائية صلاح الأخيرة جاءت أمام منتخب مالاوي نفسه لتضعه على بعد خطوات من تجاوز أحد أبرز هدافي الكرة المالاوية في وقت أصبح فيه اللاعب المصري قريبًا من دخول منافسة مباشرة على صدارة القائمة الأفريقية.

حسام حسن ودروجبا وإيتو.. أسماء تجاوزها صلاح في سباق التاريخ

يعكس ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية حجم الأسماء التي ينافسها محمد صلاح بعدما أصبح متقدمًا على مجموعة من أبرز نجوم القارة الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ منتخبات بلادهم.

ويأتي حسام حسن في المركز الرابع برصيد 69 هدفًا بعدما فقد صدارته التاريخية لمنتخب مصر عقب ثنائية صلاح أمام مالاوي.

كما يتقدم قائد الفراعنة على الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 65 هدفًا دوليًا والكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ56 هدفًا والسنغالي ساديو ماني الذي يمتلك 55 هدفًا والغاني أسامواه جيان برصيد 51 هدفًا.

وتكشف هذه القائمة عن المكانة التي وصل إليها صلاح بين أبرز المهاجمين في تاريخ القارة خاصة أن المنافسة لا تتعلق بأرقام الأندية أو البطولات المحلية وإنما بما قدمه اللاعبون مع منتخبات بلادهم على مدار مسيرات دولية طويلة.

ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية

جودفري تشيتالو – زامبيا: 79 هدفًا.

كيناه فيري – مالاوي: 71 هدفًا.

محمد صلاح – مصر: 70 هدفًا.

حسام حسن – مصر: 69 هدفًا.

ديدييه دروجبا – كوت ديفوار: 65 هدفًا.

صامويل إيتو – الكاميرون: 56 هدفًا.

ساديو ماني – السنغال: 55 هدفًا.

أسامواه جيان – غانا: 51 هدفًا.